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Новую Зеландию накрыло наводнение века – людей эвакуируют, автомагистрали перекрыты (фото)

31 мая, 14:05

Виталий Семченко Виталий Семченко

Эксперты отмечают, что это самое сильное за последние 100 лет наводнение в стране. Уровень воды в реках поднялся до рекордной отметки

Наводнение в Новой Зеландии. Фото: коллаж "Сегодня"

Наводнение в Новой Зеландии. Фото: коллаж "Сегодня"

Новую Зеландию накрыли сильные дожди – уровень воды в реках поднялся до рекордной отметки, а власти начали срочную эвакуацию граждан.

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Об этом сообщает Stuff.

Из-за непогоды власти эвакуировали жителей по меньшей мере 300 домов в Кентербери. Несколько автомагистралей, школ и офисов временно не действуют. Силы обороны Новой Зеландии привлекли вертолеты для операции по спасению.

Новую Зеландию накрыли сильные дожди

Новую Зеландию накрыли сильные дожди / Фото: Twitter

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Новую Зеландию накрыли сильные дожди

Новую Зеландию накрыли сильные дожди / Фото: Twitter

Эксперты отмечают, что это самое сильное за последние 100 лет наводнение в стране. Уровень воды в реках поднялся до рекордной отметки.

В тренде
Новую Зеландию накрыло наводнение века – людей эвакуируют, автомагистрали перекрыты (фото)
Наводнение в Новой Зеландии. Фото: коллаж "Сегодня"

Новую Зеландию накрыли сильные дожди

Новую Зеландию накрыли сильные дожди / Фото: Twitter

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Новую Зеландию накрыли сильные дожди

Новую Зеландию накрыли сильные дожди / Фото: Twitter

Мэр Ашбертона Нил Браун не исключил возможность прорыва дамб. Если это произойдет, то властям придется эвакуировать "половину города".

Как сообщалось ранее, в Индонезии и Восточном Тиморе произошло наводнение и образовались оползни. В результате погиб по меньшей мере 41 человек.

Также мы писали, что недавно в Австралии произошло самое сильное за последние полвека наводнение. Почти 20 тысяч человек были вынуждены покинуть дома.

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