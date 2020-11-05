Новые атаки и обстрелы на границе. Что происходит в Нагорном Карабахе

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются. Баку заявил, что вооруженные силы Армении обстреляли из минометов и стрелкового оружия позиции подразделений азербайджанской армии на армяно-азербайджанской государственной границе.

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Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Как сообщается, 5 ноября подразделения армянских вооруженных сил периодически обстреливали населенные пункты Геранбойского и Тертерского районов, "утром в 07:50 противник выпустил 4 снаряда по селу Гиямеддинли Агджабединского района".

Также в Баку сообщили, что боевые операции с различной интенсивностью продолжались в основном на Агдеринском и Ходжавендском направлениях фронта, "противник, понеся потери в живой силе и военной технике на различных участках фронта, вынужден был отступить".

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, в свою очередь, заявила, что в ночь на 5 ноября на всех направлениях линии фронта сохранялась стабильная напряженность.

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По ее словам, "подразделения Армии обороны успешно отразили многочисленные атаки штурмовых групп противника, нанеся серьезные потери в живой силе и технике".

Как отметила Степанян, две штурмовые группы предприняли попытку прорыва, "но были вовремя замечены и уничтожены", в настоящий момент азербайджанские военные продолжают попытки атаковать.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о переходе под контроль Баку еще семи населенных пунктов Нагорного Карабаха. Таким образом, под контроль Баку перешли около 215 городов и сел.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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