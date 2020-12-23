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Новые коронавирусы-мутанты: у ВОЗ есть хорошая новость

23 декабря, 20:24

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Тесты на антиген или экспресс-тесты работают против новых штаммов

Тесты, при помощи которых можно определить "оригинальную" коронавирусную инфекцию COVID-19, могут применяться и для выявления мутировавших штаммов.

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Об этом во время онлайн-сессии с британскими экспертами заявил старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения Франк Конингс

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"В целом могу сказать, что те же тесты еще можно использовать… В принципе, мы все еще можем обнаружить сам вирус с помощью молекулярных тестов, и, судя по недавним новостям, даже тесты на антиген или экспресс-тесты все еще работают против этих новых вариантов", – сказал Конингс.

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Напомним, что ранее в этом месяце из разных стран мира стали поступать настораживающие сообщения о вспышках мутировавшего коронавируса. Больше всего паники вызвала "британская" версия, из-за которой многие европейские страны ограничили авиасообщение с Соединенным Королевством.

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Однако в ВОЗ по этому поводу не только не испытывают опасений, но и призывают все остальные страны проявить сдержанность. А глава организации Тедрос Аданом Гебреисус даже назвал появление мутаций вируса ожидаемым.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус мутирует

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штамм мутации коронавирус ПЦР-тесты
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