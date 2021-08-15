Коротко и по делу: чем опасен для мира и Украины Талибан, захвативший власть в Афганистане

Ровно 20 лет назад Талибан уже захватывал власть в Афганистане и занимался терроризмом в мировых масштабах, в том числе против граждан Украины

Одна часть талибов ведет переговоры о признании своей власти, другая - "переговаривается" при помощи оружия / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Сегодня исламистское движение "Талибан" объявило о взятии под полный контроль Афганистана. Таким образом это террористическое движение вернуло себе контроль над 32-миллионной страной ровно через 20 лет как лишилось его в ходе антитеррористической операции США и НАТО "Несокрушимая свобода".

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История "Талибан"

Исламское движение "Талибан" (в переводе с пушту означает "ученики") основали в 1994 году 30 студентов духовной школы города Кандагар.

Главным идеологом был мулла Мухаммед Омар , представитель самого многочисленного коренного народа – пуштунов. Он возглавлял "Талибан" до 26 октября 2008 года, когда погиб при ракетном ударе беспилотника по лагерю боевиков в Пакистане. Сегодня лидером – третьим "эмиром" является главный судья движения Мавлави Хайбатулл Ахундзад.

, представитель самого многочисленного коренного народа – пуштунов. Он возглавлял "Талибан" до 26 октября 2008 года, когда ударе беспилотника по лагерю боевиков в Пакистане. Сегодня лидером – третьим "эмиром" является Захваченные города и провинции талибы объединяют в Исламский Эмират Афганистана.

С 1996 года по 2001 год Исламский Эмират Афганистана существовал на большей территории Афганистана (90%). В 2004-м возродился на севере Пакистана в виде Исламского государства Вазиристан.

Исламский Эмират Афганистана был признан в свое время Пакистаном, Саудовской Аравией и ОАЭ. Туркменистан проводил с ними официальные встречи и сделки. Сейчас посредником между США и движением "Талибан" выступает Катар.

Карта The New York Times, что было под контролем талибов три месяца назад и сейчас

Идеология

Создавался "Талибан" в противовес враждующим афганским кланам, которые постоянно ведут борьбу за власть. Талибы обещали создать мирный и безопасный, но строго религиозный Афганистан. Их идеология совмещала взгляды моджахедов, которые воевали против войск СССР, и радикальных исламистов, которые ведут священную войну против стран Запада. Все, кто не придерживается их взглядов – враги.

На подконтрольных талибам территориях действуют законы шариата. Талибы запрещают:

телевидение;

музыку;

алкоголь;

компьютеры;

шахматы;

изображение людей (фото, скульптуры, кино);

обувь белого цвета (цвет флага эмирата);

девочкам получать образование;

женщинам работать и показывать лицо на людях;

употреблять опиум;

традиционный Новый год (Навруз).

Движение "Талибан" имеет белый флаг. Значить нельзя носить обувь такого цвета – неуважение к флагу / Фото Reuters

Терроризм

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В США, Канаде, России, Киргизии, Таджикистане, Казахстане и ряде других стран движение "Талибан" признано террористическим. С ноября 1999 года против него действуют международные санкции ООН за отказ выдать на то время террориста №1 Усаму бен Ладена и содействие его организации "Аль-Каида".

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Именно поддержка Бен Ладена, организовавшего теракты 11 сентября 2001 года, стала поводом для начала "Несокрушимой свободы" в Афганистане. При талибах на территории Афганистана у "Аль-Каиды" существовало десятки лагерей.

После падения режима "Талибан" их сторонники взяли на вооружение тактику совершения терактов против правительственных сил и их западных союзников.

В последние годы смертники "Талибан" совершили десятки терактов в разных городах Афганистана и Пакистана

Самые крупные теракты

8 октября 2009 года смертник взорвал машину возле посольства Индии в Кабул е. Погибли 17 человек;

е. Погибли 17 человек; 28 октября 2009 в результате нападения талибов на гостиницу в Кабуле погибли 6 и были ранены 9 сотрудников ООН.

погибли 6 и были ранены 9 сотрудников ООН. 3 сентября 2010 года в результате взрыва на митинге в Кветте погибли 54 и получили ранения 197 человек.

погибли 54 и получили ранения 197 человек. 31 октября 2011 года в результате взрыва, устроенного смертником в Кандагаре , погибли 3 сотрудника ООН, начальник полиции и ещё несколько человек.

, погибли 3 сотрудника ООН, начальник полиции и ещё несколько человек. 3 апреля 2011 года два смертника взорвали себя в религиозном комплексе в городе Дара Гази Хан во время религиозного праздника. Более 40 человека погибли;

во время религиозного праздника. Более 40 человека погибли; 20 января 2018 года боевики произвели нападение на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле, в ходе которого погибло от 18 до 43 человек, в том числе не менее 7 граждан Украины.

Союзники

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Главными союзниками "Талибан" в регионе на сегодня является Пакистан, который официально это отрицает. Здесь движение контролирует несколько приграничных с Афганистаном районов, что вынуждает Исламабад считаться с этим явлением.

Именно в Пакистане живут лидеры "Талибана" и их семьи.