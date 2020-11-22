Новым лидером "Аль-Каиды" в Северной Африке стал шейх из Алжира

Группировка международной исламистской террористической организации "Аль-Каида", действующая в Северной Африке (AQIM), избрала себе нового лидера. К тому же подтвердила смерть своего предыдущего главаря, Абдельмалека Друкделя.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американский ресурс SITE Intelligence Group, который отслеживает сайты джихадистов.

Африканская ячейка "Аль-Каиды" впервые показала убитым своего бывшего лидера на видео. После смерти Друкделя его преемником был избран алжирец, шейх Муджахид Язид Мубарак, известный как Абу Убайда Юсуф аль-Аннаби.

Французская армия убила Друкделя в Мали в июне текущего года после более семи лет охоты на него в регионе Сахель.

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Группировка также подтвердила смерть швейцарки Беатрис Стокли, похищенной из малийского города Тимбукту в январе 2016 года.

Регион Сахель в Африке охватывает десять стран от Атлантического океана до Красного моря с 300 млн населения. В Мали, Нигерии, Чаде и Судане часто происходят вооруженные конфликты, из-за которых, по данным ООН, ежегодно покидают свои дома несколько миллионов человек.

Напомним, в Тегеране убили второго крупнейшего лидера "Аль-Каиды".

Кроме того, в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали одного из главарей террористической организации "Исламское государство".

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