Українська
$ 28,27
34,74
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Новый год уже наступил! Как мир встречает 2021-й (онлайн)

31 декабря, 12:02

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Первыми начали праздновать на островах в Тихом океане

Мир прощается с тяжелым 2020-м и уже встречает новый 2021 год. Первыми и последними по киевскому времени традиционно Новый год празднуют на островах в Тихом океане.

Реклама

В 12:00 по Киеву Новый год пришел в островное государств Кирибати, что в Тихом океане (см. карту).

В 12:15 Новый год пришел на остров Чатем (Новая Зеландия) – он отдален от основных островов Новой Зеландии, находится в специальном часовом поясе.

В тренде
Голодные бунты охватили одну из самых богатых стран Африки: при чем тут COVID-19 (видео)

Дальше ждем Новую Зеланию в 13:00...

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

празднование Новый год 2021

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Скандал с позолоченной украинской иконой: власти Боснии сделали циничное заявление
Скандал с позолоченной украинской иконой: власти Боснии сделали циничное заявлениеПолитика
Меж двух огней торговой войны: Китай и США делят Украину. Кто выигрывает?
Меж двух огней торговой войны: Китай и США делят Украину. Кто выигрывает?Украина
Санду приняла присягу президента Молдовы и заговорила на украинском (видео)
Санду приняла присягу президента Молдовы и заговорила на украинском (видео)Другие страны
Израиль объявил третий локдаун из-за COVID-19: что запрещено
Израиль объявил третий локдаун из-за COVID-19: что запрещеноДругие страны
Парень сделал 32 операции, чтобы стать эльфом: как он выглядит сейчас (видео)
Парень сделал 32 операции, чтобы стать эльфом: как он выглядит сейчас (видео)Fun
В Китае начали расследование в отношении Alibaba. Как власти давят на Джека Ма
В Китае начали расследование в отношении Alibaba. Как власти давят на Джека МаБизнес

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять