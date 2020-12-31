Новый год уже наступил! Как мир встречает 2021-й (онлайн)

Первыми начали праздновать на островах в Тихом океане

Мир прощается с тяжелым 2020-м и уже встречает новый 2021 год. Первыми и последними по киевскому времени традиционно Новый год празднуют на островах в Тихом океане.

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В 12:00 по Киеву Новый год пришел в островное государств Кирибати, что в Тихом океане (см. карту).

В 12:15 Новый год пришел на остров Чатем (Новая Зеландия) – он отдален от основных островов Новой Зеландии, находится в специальном часовом поясе.

Дальше ждем Новую Зеланию в 13:00...

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