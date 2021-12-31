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Новый год уже наступил! Как мир встречает 2022-й (видео)

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
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31 декабря, 14:53
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Новый год уже встречают жители разных уголков планеты – первым он пришел на острова
Сегодня мир празднует Новый 2022 год
Сегодня мир празднует Новый 2022 год / Фото: Коллаж: Сегодня

31 декабря по всему миру празднуют Новый год 2022 – год Голубого Водяного Тигра. Он непременно будет ярким, энергичным и насыщенным на неожиданные события и кардинальные изменения. Астрологи утверждают, что 2022 год будет разным, но точно не будет спокойным и размеренным. Динамичный Тигр сделает все, чтобы перевернуть жизнь с ног на голову, и тем самым сделав ее успешнее, а вас сильнее. "Сегодня" будет следить и показывать, как празднуют в разных странах мира.

14:00. Новый год наступил на Чукотке и Камчатке.

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Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом жителей полуострова.

12:00. Новый год первым пришел на на Остров Рождества (Республика Кирибати).

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Кирибати – островное государство, расположенное в Тихом океане. В 1994 году кандидат в президенты этой страны пообещал, что если выиграет выборы, добьется того, что жители Кирибати будут встречать Новый год раньше всех. Позже страну поделили на три часовых пояса, и теперь в самой восточной части Новый год встречают первыми на планете.

На видео – первый в мире новогодний салют в честь 2022 года.

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Новый 2022 год

Чтобы задуманное в новогоднюю ночь сбылось, важно знать, как загадывать желания правильно. Мы расскажем вам, как это делать и почему Новый год 2022 особенно помогает реализации желаний.

Если не хотите, чтобы удача отвернулась от вас в наступающем году, не нарушайте главных запретов новогоднего праздника.

Ранее мы рассказывали, как задобрить Тигра, чтобы Новый год 2022 был удачным и счастливым.

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Тайвань Тайвань
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10
Япония Япония
8,4
11
Средний в мире Средний в мире
4,4
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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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