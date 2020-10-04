Новый обстрел Степанакерта: пострадали мирные жители

По столице Нагорного Карабаха Степанакерту наносятся новые удары, есть пострадавшие среди мирных жителей.

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Об этом сообщает представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян на странице в Facebook.

"Новые удары наносятся по Степанакерту, есть разрушения, пострадавшие среди гражданских лиц", – пишет Ованнисян в Facebook.

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Помощник "президента" Хикмет Гаджиев заявил, что Азербайджан будет уничтожать военные цели непосредственно в Армении, из которых ведется обстрел населенных пунктов.

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Также он сообщил, будто "президент" Карабаха Араик Арутюнян получил тяжелое ранение.

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Однако, по информации СМИ, Арутюнян жив и вышел в онлайн с заявлением к ВС Азербайджана:

"Приказал на некоторое время прекратить артиллерийский и ракетный удар по городам Азербайджана. Даю время вам обезопасить мирное население. Вы начали эту войну, вы нарушили элементарные нормы гуманизма. Вы подвергли точечному обстрелу мирных жителей. У вас есть время подумать. Мы продолжим до конца, до последнего солдата и человека мы готовы погибнуть. Невозможно в подобной ситуации победить нас"

Напомним, столкновения между Вооруженными силами Армении и Азербайджана начались 12 июля 2020 года. Также известны, как "Тавушские столкновения". С раннего утра 4 октября ведется обстрел столицы Нагорного Карабаха.

Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала заявление Дональда Трампа, Эммануэля Макрона и Владимира Путина – призвала Армению и Азербайджан прекратить боевые действия.

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Президент Азербайджана сообщил, что 3 октября, азербайджанские военные вошли в еще семь сел Нагорного Карабаха.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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