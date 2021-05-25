В Мали произошел новый госпереворот: военные арестовали президента и премьера

Оба лидера были приведены к присяге в сентябре после того, как правящая военная хунта согласилась передать власть переходному гражданскому правительству

Военные арестовали нового временного президента Мали / Фото: REUTERS

В Мали менее чем через год после предыдущего произошел новый государственный переворот. Военные арестовали президента страны Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и удерживают их на военной базе возле столицы страны Бамако.

Реклама

Об этом сообщает AP.

Аресты произошли примерно через час после объявления о новом правительстве, в которое не вошли сторонники военной хунты министр внутренней безопасности Модибо Коне и министр обороны Садио Камара.

Ранее переходное правительство ушло в отставку и временный президент поручил главе кабмина сформировать новое правительство.

Оба лидера были приведены к присяге в сентябре прошлого года после того, как правящая военная хунта согласилась передать власть переходному гражданскому правительству под растущим международным давлением.

Реклама

Читайте также: В Мали погиб украинец: служил во французском Иностранном легионе

Военные захватила власть в августе, после того как мятежники окружили дом тогдашнего президента Ибрагима Бубакара Кейты и стреляли в воздух. Позже он под давлением подал в отставку.

Тогда же солдаты выступили на государственном телевидении, назвав себя Национальным комитетом спасения народа и пообещав скорейшее возвращение к гражданскому правлению.

О событиях в Мали уже высказались Африканский союз и Организация Объединенных Наций, призвав немедленно освободить задержанных.

"Международное сообщество заранее отвергает любые акты принуждения, включая принудительную отставку", – говорится в их заявлении.

Реклама

Напомним, в августе прошлого года в Мали военные устроили мятеж и отстранили от власти и арестовали президента Ибрагима Бубакара Кейту и главу правительства Бубу Сиссе.

Мы также сообщали, что в Мали произошел взрыв, в результате которого погибли три миротворца ООН.