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Новый рекорд пандемии: в Британии больше 30 тысяч зараженных за сутки

12 ноября, 19:39

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Соединенное Королевство - первая страна в Европе, где количество жертв COVID-19 превысило 50 тысяч

В Великобритании зарегистрировали новый рекорд распространения коронавирусной инфекции – 11 ноября COVID-19 подтвердился у 33 470 человек за сутки.

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Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на официальные власти Соединенного Королевства.

Этот показатель резко вырос – всего за сутки до этого в стране сообщали о 22 950 заболевших, что почти в полтора раза меньше.

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Таким образом, совокупное количество инфицированных за все время пандемии в королевстве превысило 1,29 миллиона.

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Кроме того, что эта страна лидирует в Европе по количеству жертв пандемии, в среду Британия число погибших от вызванных коронавирусом осложнений превысило 50 тысяч. Из них 595 умерли 11 ноября – это самый высокий показатель с 12 мая.

Напомним, что из-за новой волна коронавируса в больницах Великобритании отменили тысячи операций, чтобы оставить свободные койки для пациентов с COVID-19. Медучреждения опасаются истощения ресурсов коечного фонда.

А как с пандемией борются другие страны мира, смотрите в видеосюжете:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Великобритания коронавирус пандемия COVID-19
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