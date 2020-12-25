Новый штамм коронавируса: еще одна страна запретила рейсы из Британии

Из-за нового вида коронавирусной инфекции, который активно распространяется в Великобритании, Бразилия временно приостановила рейсы с Британией.
Об этом сообщает Reuters.
Правительство Бразилии приняло решение, что люди, которые уже въехали в Бразилию из Британии, должны в течение 14 дней находиться на карантине.
В дальнейшем будет запрещено всем, кто находился в Великобритании в течение последних 14 дней, въезжать в страну.
По состоянию на утро 25 декабря, в Бразилии зафиксировали более 7,37 млн случаев коронавирусной инфекции. Побороли болезнь 6,51 млн человек, а от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 189 тысяч человек.
К слову, в Англии из-за быстрого распространения нового вида коронавируса намерены ужесточить карантинные ограничения уже с 26 декабря.
Напомним, Великобритания стала первой страной, которая получила вакцину против коронавируса COVID-19 для массовой вакцинации.
Ранее мы писали, что британские медики обнаружили на юго-востоке Англии множество случаев заражения новым мутировавшим видом коронавируса, который вызывает COVID-19.
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