Новый штамм коронавируса: еще одна страна запретила рейсы из Британии

Из-за нового вида коронавирусной инфекции, который активно распространяется в Великобритании, Бразилия временно приостановила рейсы с Британией.

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Об этом сообщает Reuters.

Правительство Бразилии приняло решение, что люди, которые уже въехали в Бразилию из Британии, должны в течение 14 дней находиться на карантине.

В дальнейшем будет запрещено всем, кто находился в Великобритании в течение последних 14 дней, въезжать в страну.

По состоянию на утро 25 декабря, в Бразилии зафиксировали более 7,37 млн случаев коронавирусной инфекции. Побороли болезнь 6,51 млн человек, а от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 189 тысяч человек.

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К слову, в Англии из-за быстрого распространения нового вида коронавируса намерены ужесточить карантинные ограничения уже с 26 декабря.

Напомним, Великобритания стала первой страной, которая получила вакцину против коронавируса COVID-19 для массовой вакцинации.

Ранее мы писали, что британские медики обнаружили на юго-востоке Англии множество случаев заражения новым мутировавшим видом коронавируса, который вызывает COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус мутирует

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