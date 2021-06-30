Новый скандал со "Спутником V". Гватемала требует вернуть деньги

Страна потратила 80 млн долларов на российскую вакцину, но за три месяца не получила и десятой части заказанного препарата – россияне свою вину отрицают

Одна из стран готова отказаться от российской COVID-вакцины. Фото: коллаж "Сегодня"

Правительство Гватемалы обратилось к властям России с просьбой вернуть деньги, уплаченные за вакцину от коронавируса "Спутник V".

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Об этом сообщает Reuters.

По словам гватемальского министра здравоохранения Амелии Флорес, Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ), который занимается распространением препарата за рубежом, дали 20 дней, чтобы поставить вакцину или вернуть 80 млн долларов, которые страна на нее потратила.

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Причина такого решения – неисполнение производителем своих обязательств. В начале апреля власти Гватемалы заключили контракт с Россией на поставку 8 млн доз "Спутник V", однако до сих пор страна получила только 150 тыс. доз в то время, как число случаев заражения COVID-19 достигло пика.

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Директор РФПИ по специальным проектам Глеб Брянский уверяет, что Россия исполняет свои обязательства, согласно контракту.

"Еще один самолет со "Спутником V" должен прибыть в Гватемалу на этой неделе, а следующий – уже в начале следующей", – утверждает он.

В самой России тоже с вакцинацией не все хорошо – ее темпы значительно отстают от ранее заявленных, когда хотели вакцинировать 60% граждан страны к осени.

Также мы писали, что инспекция Всемирной организации здравоохранения обнаружила нарушения на заводе "Фармстандарт" в Уфе, который заполняет флаконы российской вакциной.

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