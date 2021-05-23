Українська
$ 27,47
33,52
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Новый заложник Лукашенко: все подробности задержания Романа Протасевича в Минске

23 мая, 16:33

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

О местонахождении Протасевича пока ничего не известно, а самолет с иностранцами все еще стоит в аэропорту Минска – продолжаются проверки

Самолет Ryanair в Минске

Самолет Ryanair в Минске

В Беларуси в национальном аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины – Вильнюс. Сначала сообщали о якобы минировании самолета, позже выяснилось – приказ о посадке отдал лично Александр Лукашенко. Истребитель сопровождал гражданский борт.

Реклама

Во время проверки документов задержали главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который летел этим рейсом. В стране его объявили террористом, ему грозит смертная казнь.

Что происходит 23 мая:

16:49 Президент Литвы требует освободить Романа Протасевича.

"Беспрецедентное событие! В Минске принудительно приземлился гражданский пассажирский самолет, следовавший в Вильнюс. Белорусский политический деятель и основатель NEXTA был в самолете. Он арестован. Белорусский режим стоит за этой отвратительной акцией. Срочно требую освободить Романа Протасевича!" – пишет Гитанас Науседа в Twitter.

Реклама

16:30 Где находится Протасевич, пока не известно. Роман еще до посадки на рейс сообщал о подозрительных действиях на борту.

"Роман видел, что за ним велась слежка, еще в Афинах. Некие люди пытались фотографировать его паспорт и вели себя на борту подозрительно. Изначально пилоты, как мы сейчас знаем, не планировали сажать самолет в Минске. Когда был запрос на посадку, пилоты отказались возвращать самолет в Минск. По боевой тревоге был поднят МиГ-29. Очевидно, что диктатор Лукашенко специально спровоцировал эту ситуацию, чтобы получить Романа Протасевича, тем самым подвергая опасности жизни всех иностранных граждан, которые были на борту. Мы понимаем, что это международный скандал. Такого еще не было, чтобы самолет сажали, чтобы арестовать человека", – заявил член Координационного совета Валерий Мацкевич в эфире канала "Украина 24".

16:20 Минск сравнивают с Донбассом.

В тренде
Вы убили пассажира! После задержания Протасевича соцсети призывают бойкотировать компанию Ryanair
Самолет Ryanair в Минске
В тренде
Результаты удивляют: ученые испытали вакцины Pfizer и AstraZeneca против новых штаммов коронавируса
В тренде
В Китае прогнозируют новую пандемию и это не коронавирус. Что обеспокоило ученых?
Китайские ученые опасаются пандемии птичьего гриппа

Реклама

16:03 Самолет Ryanair все еще находится в аэропорту Минска, продолжаются проверки. На его борту находилось 123 человека.

15:41 "Протасевич был взят в заложники" – телеграм-канал "Беларусь головного мозга", в котором задержанный является редактором, сделал официальное заявление.

"Уже во второй раз задерживают близкого нам человека, который причастен к нашему каналу. Однако мы продолжаем работать в штатном режиме и будем делать это до победы. Это наша миссия и долг — нести правду и бороться со злом, творящим в нашей стране абсолютный террор.

Реклама

Мы были в курсе ситуации с самолетом с первых минут, что позволило нам оперативно отреагировать еще до задержания нашего главного редактора. Все данные наших читателей находятся в безопасности", – говорится в заявлении.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Израиль нанес ракетный удар по зданию в Газе, где располагались офисы мировых СМИ (видео)
Израиль нанес ракетный удар по зданию в Газе, где располагались офисы мировых СМИ (видео)Другие страны
Умирают сотни: ВОЗ сообщила о тревожной тенденции на работе
Умирают сотни: ВОЗ сообщила о тревожной тенденции на работеДругие страны
Главный щит Израиля – как работает и сколько стоит секретная система
Главный щит Израиля – как работает и сколько стоит секретная система "Железный купол"Другие страны
Пируют собаки и вороны. В Индии на берег реки вымыло сотни тел (видео)
Пируют собаки и вороны. В Индии на берег реки вымыло сотни тел (видео)Другие страны
Израиль начал наземную операцию в секторе Газа – СМИ
Израиль начал наземную операцию в секторе Газа – СМИДругие страны
Возможно похищение: в горах Турции исчезла украинская альпинистка (фото)
Возможно похищение: в горах Турции исчезла украинская альпинистка (фото)Украина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять