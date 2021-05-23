Новый заложник Лукашенко: все подробности задержания Романа Протасевича в Минске

О местонахождении Протасевича пока ничего не известно, а самолет с иностранцами все еще стоит в аэропорту Минска – продолжаются проверки

Самолет Ryanair в Минске

В Беларуси в национальном аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины – Вильнюс. Сначала сообщали о якобы минировании самолета, позже выяснилось – приказ о посадке отдал лично Александр Лукашенко. Истребитель сопровождал гражданский борт.

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Во время проверки документов задержали главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который летел этим рейсом. В стране его объявили террористом, ему грозит смертная казнь.

Что происходит 23 мая:

16:49 Президент Литвы требует освободить Романа Протасевича.

"Беспрецедентное событие! В Минске принудительно приземлился гражданский пассажирский самолет, следовавший в Вильнюс. Белорусский политический деятель и основатель NEXTA был в самолете. Он арестован. Белорусский режим стоит за этой отвратительной акцией. Срочно требую освободить Романа Протасевича!" – пишет Гитанас Науседа в Twitter.

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16:30 Где находится Протасевич, пока не известно. Роман еще до посадки на рейс сообщал о подозрительных действиях на борту.

"Роман видел, что за ним велась слежка, еще в Афинах. Некие люди пытались фотографировать его паспорт и вели себя на борту подозрительно. Изначально пилоты, как мы сейчас знаем, не планировали сажать самолет в Минске. Когда был запрос на посадку, пилоты отказались возвращать самолет в Минск. По боевой тревоге был поднят МиГ-29. Очевидно, что диктатор Лукашенко специально спровоцировал эту ситуацию, чтобы получить Романа Протасевича, тем самым подвергая опасности жизни всех иностранных граждан, которые были на борту. Мы понимаем, что это международный скандал. Такого еще не было, чтобы самолет сажали, чтобы арестовать человека", – заявил член Координационного совета Валерий Мацкевич в эфире канала "Украина 24".

16:20 Минск сравнивают с Донбассом.

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16:03 Самолет Ryanair все еще находится в аэропорту Минска, продолжаются проверки. На его борту находилось 123 человека.

15:41 "Протасевич был взят в заложники" – телеграм-канал "Беларусь головного мозга", в котором задержанный является редактором, сделал официальное заявление.

"Уже во второй раз задерживают близкого нам человека, который причастен к нашему каналу. Однако мы продолжаем работать в штатном режиме и будем делать это до победы. Это наша миссия и долг — нести правду и бороться со злом, творящим в нашей стране абсолютный террор.

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Мы были в курсе ситуации с самолетом с первых минут, что позволило нам оперативно отреагировать еще до задержания нашего главного редактора. Все данные наших читателей находятся в безопасности", – говорится в заявлении.