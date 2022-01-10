"Нужно уважать независимость Казахстана": Киев послал Путину сигнал

МИД Украины считает, что миротворцы ОДКБ не должны находиться в Казахстане дольше задекларированного срока

МИД осуждает насилие в Казахстане и выражает соболезнования в связи с гибелью граждан страны / Фото: Коллаж: Сегодня

Министерство иностранных дел Украины внимательно следит за развитием ситуации Казахстане и осуждает насилие, которое привело к многочисленным жертвам в ряде городов. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте ведомства.

В МИД отметили, что миротворцы ОДКБ не должны находиться на территории страны дольше обусловленного срока.

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"Приняли во внимание развертывание на территории Казахстана иностранных военных сил с доминированием российского контингента по приглашению властей Казахстана. Иностранные войска должны уважать независимость, суверенитет и национальное законодательство Казахстана и международное право, а их пребывание не должно выходить за рамки задекларированного ограниченного срока", – говорится в сообщении.

Также МИД будет продолжать защищать интересы украинцев в Казахстане и оказывать им содействие в возвращении в Украину.

Когда будут выведены российские войска

Владимир Путин заявил, что миротворческий контингент ОДКБ покинет Казахстан после выполнения своих задач, сроки зависят от решения главы республики.

"В Казахстан направлен контингент коллективных миротворческих сил ОДКБ и, хочу это подчеркнуть, на ограниченный по времени период, на такой, на какой сочтет возможным для его применения президент Казахстана, глава государства, глава Казахстана… После выполнения своих функций, безусловно, весь контингент будет выведен с территории Казахстана", – сказал он.

В то же время президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что в ближайшее время должна закончиться антитеррористическая операция и миссия ОДКБ, в рамках которой российские войска вошли в Казахстан.

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