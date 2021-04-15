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О вере, любви и спасении. Лучшие фото конкурса World Press Photo 2021

15 апреля, 21:58

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

World Press Photo показал лучшие работы фотографов и журналистов, которые участвовали в конкурсе

World Press Photo объявила победителей фотоконкурса в 2021 году. В номинации "Лучший снимок года" выиграл датский фотограф Мадс Ниссен с работой "Первое объятие". Он показал 85-летнюю жительницу дома престарелых в Сан-Паулу, которую обнимает медсестра.

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Об этом сообщили на сайте World Press Photo.

Ниссен рассказал, что в августе 2020 года наведался в дом престарелых, где увидел такое приспособление для объятий и захотел запечатлеть момент.

Фото: Мадс Ниссен

Фото: Мадс Ниссен "Первое объятие"

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"Для меня это история о вере и любви в самое сложное время", - описал автор свое фото.

Какие еще работы показали на конкурсе

Работа "Йемен: голод – еще одна рана войны" аргентинского журналиста Пабло Тоско. Фатима и ее сын готовят рыболовную сеть на лодке в заливе Хор Омейра.

Йемен: голод, еще одна рана войны, Пабло Тоско

Йемен: голод, еще одна рана войны, Пабло Тоско

Фото "Отдыхающий солдат", автор Вагинак Казарян. Снимок сделан во время войны в Нагорном Карабахе. Солдат лежит в окопе, опираясь на пластиковый чехол, в северо-восточной части Сюника, Армения.

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"Отдыхающий солдат", Вагинак Казарян

"Отдыхающий солдат", Вагинак Казарян

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А это работа "Доктор Пейо и мистер Хассен" фотографа Джереми Лемпина. На снимке женщина, больная раком, обнимает своего сына. Рядом стоит лошадь, которую используют для терапии пациентов.

Фото "Доктор Пейо и мистер Хассен", Джереми Лемпин

Фото "Доктор Пейо и мистер Хассен", Джереми Лемпин

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На этом фото Ральф Пейс раскрывает тему загрязнения окружающей среды. Работа называется "Калифорнийский морской лев играет с маской".

Калифорнийский морской лев играет с маской Фотограф Ральф Пейс

Калифорнийский морской лев играет с маской Фотограф Ральф Пейс

"Спасение жирафов с затопляемого острова", фотограф Ами Витале. Жирафа Ротшильда транспортируют в безопасное место на специально построенной барже с затопленного острова Лонгичаро в западной Кении.

Спасение жирафов с затопляемого острова Фотограф Ами Витале

Спасение жирафов с затопляемого острова Фотограф Ами Витале

Напомним, ранее британское Королевское географическое общество избрало победителей конкурса "Фото Земли 2020".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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