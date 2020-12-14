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ОАЭ начали массовую вакцинацию от COVID-19

14 декабря, 23:36

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Для вакцинации используют вакцину Sinopharm

В понедельник, 14 декабря, Объединенные Арабские Эмираты начали массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции.

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Как пишет Healthworld, вакцинация началась со столицы ОАЭ – Абу-Даби.

Для вакцинации используется вакцина китайской компании Sinopharm, которая показала 86-процентную эффективность в ходе клинических испытаний.

В испытаниях вакцины участие приняли более 31 тысячи человек, среди которых министр здравоохранения ОАЭ Абдель Рахман бен Мухаммед аль-Овейс и министр иностранных дел и международного сотрудничества страны шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян.

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В сентябре началось экстренное использование вакцины для медицинских работников.

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К слову, по состоянию на 14 декабря, в ОАЭ зафиксировали более 185 тысячи случаев коронавируса. Побороть болезнь смогли 164 тысячи человек. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 617 человек.

Напомним, 11 декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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ОАЭ вакцинация вакцина Арабские Эмираты
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