Українська
$ 28,06
33,34
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Обезьяны в Малайзии украли телефон и наснимали селфи (видео)

16 сентября, 18:17

Сергей Пономаренко

Хозяин найденного телефона очень удивился, когда просмотрел записанное видео

В Малайзии, где недавно сняли фото необычной рыбы, произошел занимательный случай с мобильным телефоном.

Реклама

Малайзиец Мухаммад Родзи потерял свой мобильный. Он оставил телефон в своей комнате, в частном доме. Оттуда аппарат исчез. В результате его нашли неподалеку, возле леса.

"Мой отец сказал, что видел обезьян возле дома, поэтому я предположил, что это они могли украсть телефон. Я подумал, если бы я был обезьяной, где бы я был? Мы пошли искать телефон в чаще за домом. Мой брат звонил мне на мобильный, а я ходил и слушал. Мы почти дошли до джунглей, когда нашли телефон под масляной пальмой", – рассказывает Мухаммад Родзи.

В галерее оказались короткие видео обезьян, которые смотрят в камеру, облизывают телефон и пытаются его грызть. Эти видео Мухаммад выложил в соцсети, где они очень быстро стали вирусными. Малазийца это радует, но теперь он сам и вся его семья тщательно запирают все двери в доме.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как в малазийском штате Савалак сфотографировали рыбу весом в 280 кг.

Также мы писали о том, как житель Малайзии, который два месяца не прикасался к обуви из-за карантина, обнаружил в ботинках неожиданную находку.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Малайзия обезьяны обезьяна селфи

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Лукашенко рассказал о просьбе Путина в отношении Зеленского
Лукашенко рассказал о просьбе Путина в отношении ЗеленскогоПолитика
Итоги
Итоги "нормандской встречи": о чем договорились стороны и пошла ли Украина на уступки боевикамПолитика
Дипломатическое унижение: эксперт указал на особенности визита Лукашенко к Путину
Дипломатическое унижение: эксперт указал на особенности визита Лукашенко к ПутинуПолитика
В центре Минска возводят баррикады
В центре Минска возводят баррикадыДругие страны
Экс-президент Польши рассказал, что его поразило при первом посещении Украины
Экс-президент Польши рассказал, что его поразило при первом посещении УкраиныДругие страны
Чем рискует Украина, если введет санкции против Беларуси
Чем рискует Украина, если введет санкции против БеларусиПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять