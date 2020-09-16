Обезьяны в Малайзии украли телефон и наснимали селфи (видео)

В Малайзии, где недавно сняли фото необычной рыбы, произошел занимательный случай с мобильным телефоном.

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Малайзиец Мухаммад Родзи потерял свой мобильный. Он оставил телефон в своей комнате, в частном доме. Оттуда аппарат исчез. В результате его нашли неподалеку, возле леса.

"Мой отец сказал, что видел обезьян возле дома, поэтому я предположил, что это они могли украсть телефон. Я подумал, если бы я был обезьяной, где бы я был? Мы пошли искать телефон в чаще за домом. Мой брат звонил мне на мобильный, а я ходил и слушал. Мы почти дошли до джунглей, когда нашли телефон под масляной пальмой", – рассказывает Мухаммад Родзи.

В галерее оказались короткие видео обезьян, которые смотрят в камеру, облизывают телефон и пытаются его грызть. Эти видео Мухаммад выложил в соцсети, где они очень быстро стали вирусными. Малазийца это радует, но теперь он сам и вся его семья тщательно запирают все двери в доме.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как в малазийском штате Савалак сфотографировали рыбу весом в 280 кг.

Также мы писали о том, как житель Малайзии, который два месяца не прикасался к обуви из-за карантина, обнаружил в ботинках неожиданную находку.

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