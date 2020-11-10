Обмен военнопленными и новые коммуникации: о чем договорились Армения и Азербайджан

В понедельник, 9 ноября, Армения, Азербайджан и Россия подписали мирное соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 01:00 10 ноября.
Об этом ранее заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
О чем договорились стороны:
- Агдамский район и территории, удерживаемые Арменией в Газахском районе Азербайджанской Республики, возвращаются Азербайджану.
- Стороны остаются на нынешних позициях (Шуша под контролем Азербайджана).
- Миротворцы России развертываются параллельно с выводом армянских вооруженных сил.
К слову, по согласованию сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана, а также:
- Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район.
- Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.
- Производится обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших.
- Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе.
Напомним, 8 ноября Азербайджан заявил, что его армия взяла под свой контроль город Шуша в Нагорном Карабахе, через который проходит дорога на Степанакерт, в Армении это опровергали.
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