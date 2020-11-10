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Обмен военнопленными и новые коммуникации: о чем договорились Армения и Азербайджан

10 ноября, 01:07

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Беженцы должны вернуться на территорию Нагорного Карабаха

В понедельник, 9 ноября, Армения, Азербайджан и Россия подписали мирное соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 01:00 10 ноября.

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Об этом ранее заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

О чем договорились стороны:

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  • Агдамский район и территории, удерживаемые Арменией в Газахском районе Азербайджанской Республики, возвращаются Азербайджану.
  • Стороны остаются на нынешних позициях (Шуша под контролем Азербайджана).
  • Миротворцы России развертываются параллельно с выводом армянских вооруженных сил.

К слову, по согласованию сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана, а также:

  • Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район.
  • Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.
  • Производится обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших.
  • Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе.

Напомним, 8 ноября Азербайджан заявил, что его армия взяла под свой контроль город Шуша в Нагорном Карабахе, через который проходит дорога на Степанакерт, в Армении это опровергали.

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Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Россия Азербайджан Армения нагорный карабах
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