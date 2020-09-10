Обнародовано количество умерших от коронавируса в мире

США на первом месте по количеству смертей от COVID-19

Американский Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей разместил обновил данные по количеству умерших в результате заражения новым коронавирусом COVID-19 в мире. Соответствующая информация размещена на сайте университета.

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Согласно подсчетам исследователей, по состоянию на четверг, 10 сентября, количество умерших от COVID-19 в мире превысило 900 тыс.

На первом месте по числу умерших находятся США – 190 649 смертей, на втором Бразилия – 127 464, на третьем Индия – 73 890.

Всего, согласно информации университета, на сегодняшний день коронавирусом в мире заразились более 27 млн человек.

Отметим, в Украине по состоянию на утро 9 сентября подтвердили 2 551 новый случай заражения коронавирусом (143 030 с начала эпидемии). За последние сутки умерли 45 украинцев (2 979 с начала эпидемии), выздоровели 1 157 человек (64 703 с начала эпидемии).

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Напомним, Германия обещает предоставить вакцину против коронавируса COVID-19 уже в октябре. Сейчас совместно с американцами проводят опыты – препарат тестируют на 30 тысячах добровольцев. Если все пройдет успешно, то в следующем месяце вакцину запустят в массовое производство. А до конца года могут выпустить 100 миллионов доз.

Мы также сообщали, что Южная Корея начинает массовое производство лекарства от COVID-19, первый этап клинических испытаний которого начался 17 июля.

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