Новый штамм коронавируса в Великобритании оказался заразнее на 70%

Новый штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, может быть на 70% заразнее.

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Об этом премьер-министр Борис Джонсон заявил на пресс-конференции, запись трансляции которой размещена на его странице в Твиттере.

"Хотя в этом вопросе все еще сохраняется большая неясность, новый вариант коронавируса может быть на 70% заразнее, чем первичный, с которым мы до сих пор имели дело", – заявил Джонсон.

Он также сообщил, что пока нет никаких данных о том, что новая мутация вируса вызывает более тяжелое течение заболевания или отличается высокой смертностью.

Джонсон добавил, что учитывая ранние данные об этом новом варианте вируса и потенциальный риск, который он представляет, британцы не смогут отпраздновать Рождество, как планировали.

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"Мы жертвуем своим шансом увидеть любимых на это Рождество, но есть больше шансов защитить их жизнь, чтобы мы могли видеть их на предстоящих Рождественских праздниках", – добавил он.

На информацию о новом штамме вируса уже отреагировали в ВОЗ. Там отметили, что контактируют с властями Великобритании и будут делиться информацией о новом вирусе по мере ее поступления.

19 декабря британское правительство решило усилить карантинные меры. По данным Worldometer, в мире выявлено 76 635 408 случаев COVID-19, в частности 1 692 075 летальных, 53 758 431 человек выздоровел.

Напомним, Великобритания стала первой страной, которая получила вакцину против коронавируса COVID-19 для массовой вакцинации.

Ранее мы писали, что британские медики обнаружили на юго-востоке Англии множество случаев заражения новым мутировавшим видом коронавируса, который вызывает COVID-19.

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