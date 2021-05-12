Українська
$ 27,67
33,67
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Обострение между Израилем и Палестиной. Совбез ООН проведет экстренную встречу

12 мая, 11:36

Денис Беспалов Денис Беспалов

Совет безопасности ООН второй раз за три дня соберется на закрытую встречу, чтобы обсудить эскалацию на Ближнем Востоке

Коллаж "Сегодня"

Коллаж "Сегодня"

Совет безопасности ООН проведет экстренную закрытую встречу в среду, 12 мая, для обсуждения эскалации между Израилем и Палестиной. Предыдущие консультации в таком формате прошли тремя днями ранее.

Реклама

Об этом со ссылкой на источники сообщает The Times of Israel.

Проведение таких встреч для обсуждения региональных конфликтов – обычная практика, но проведение двух заседаний в течение трех дней – редкость.

Для проведения закрытых консультаций требуется согласие всех 15 стран-членов. Это свидетельствует о растущей озабоченности международного сообщества по поводу конфликта и того, к чему он может привести.

Читайте также: Израиль разрушил дома трех лидеров ХАМАС и уничтожил руководителей военной разведки (видео)

В тренде
Обострение на Ближнем Востоке. Украинцам дали рекомендации из-за обстрела Израиля
Фото: REUTERS/Mohammed Salem
Реклама

Встречу инициировали представители Китая, Норвегии и Туниса. На ней дипломаты попытаются принять совместное заявление относительно напряжения в регионе.

Напомним, очередное обострение конфликта между Израилем и Палестиной началось 10 мая на фоне столкновений у мечети Аль-Акса в Иерусалиме. В ответ на пуски ракет из сектора Газа по Израилю ночью 11 мая израильские военные начали операцию "Страж стен" – под удар попали объекты ХАМАС. С тех пор ракетные удары продолжаются.

Более подробно читайте в материале Израиль и Палестина оказались на грани войны: все подробности (фото, видео).

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Война между Палестиной и Израилем

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Украинок задержали за разврат в Турции: горячие кадры (фото, видео)
Украинок задержали за разврат в Турции: горячие кадры (фото, видео)Украина
На Землю несется 20-тонная ракета: катастрофа грозит Нью-Йорку и Пекину – что известно
На Землю несется 20-тонная ракета: катастрофа грозит Нью-Йорку и Пекину – что известноСША
МАУ серьезно скинула цену на 10 направлений: куда можно улететь уже сегодня
МАУ серьезно скинула цену на 10 направлений: куда можно улететь уже сегодняЭкономика
Кошмар внутри пандемии. В Индии препараты от COVID-19 вызвали вспышку
Кошмар внутри пандемии. В Индии препараты от COVID-19 вызвали вспышку "черного грибка"Другие страны
Туристов нет, пляжи пустые: что сейчас происходит на отдыхе в Турции
Туристов нет, пляжи пустые: что сейчас происходит на отдыхе в ТурцииУкраина
Предвоенная ситуация – из-за чего начался конфликт Палестины и Израиля и к чему он может привести
Предвоенная ситуация – из-за чего начался конфликт Палестины и Израиля и к чему он может привестиВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять