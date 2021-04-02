Обострение на Донбассе: Украина призвала Великобританию удвоить бдительность и сдержать Россию

Министр обороны Украины Андрей Таран созвонился с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом и обсудил обострение ситуации на Донбассе и вблизи украинской границы.

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Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

"Мы говорим о растущем агрессивном поведении России и, возможно, неизбежной эскалации. Высоко ценя решительную поддержку Украины со стороны Великобритании, мы просим вас удвоить бдительность и всестороннее сдерживание. Мировое сообщество должно твердо удержать Россию в зоне международного права", – заявил украинский министр.

Таран сообщил Уоллесу, что Россия наращивает дополнительные военные подразделения из различных регионов вблизи украинских границ. Тот со своей стороны пообещал, что Великобритания продолжит развивать способности ВСУ и помогать готовить украинских военных.

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Ранее мы сообщали, что в Кремле заявляют, что их войска не несут угрозы Украины, но если заметят силы НАТО, то Россия тоже усилит свое военное присутствие.

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