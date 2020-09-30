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Обострение в Нагорном Карабахе: Турция угрожает Армении войной

30 сентября, 12:34

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В Анкаре сравнили ситуацию в Нагорном Карабахе с Крымом

У Азербайджана хватает сил для противостояния Армении в возобновившемся конфликте вокруг Нагорного Карабаха, но если Баку запросит о помощи, то непременно получит поддержку Турции.

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Об этом, как сообщает Anadolu, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

По его словам, Армения "игнорирует все международные права, и на это нужно ответить", и его страна готова "сделать все необходимое", если получит из Баку запрос насчет военной поддержки.

Чавушоглу напомнил о военном сотрудничестве Баку и Анкары.

"Если Азербайджан хочет решить проблему армянской оккупации на поле боя, мы будем поддерживать Баку", – заверил турецкий министр.

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Он также добавил, что Анкара систематически поддерживает Украину в вопросе незаконной российской аннексии Крыма и Грузию – касательно Абхазии и Южной Осетии.

"Точно так же поддерживаем и Азербайджан", – резюмировал Мевлют Чавушоглу.

Напомним, накануне Министерство обороны Армении сообщило о боевом столкновении с ВВС Турции в небе Нагорного Карабаха, в результате чего был сбит армянский Су-25. В Баку и Анкаре это отрицают.

Как сообщалось, лидеры Армении и Азербайджана выступили против возвращения за стол переговоров, несмотря на все призывы международного сообщества.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения Турция нагорный карабах Чавушоглу
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