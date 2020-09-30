Обострение в Нагорном Карабахе: Турция угрожает Армении войной

У Азербайджана хватает сил для противостояния Армении в возобновившемся конфликте вокруг Нагорного Карабаха, но если Баку запросит о помощи, то непременно получит поддержку Турции.
Об этом, как сообщает Anadolu, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
По его словам, Армения "игнорирует все международные права, и на это нужно ответить", и его страна готова "сделать все необходимое", если получит из Баку запрос насчет военной поддержки.
Чавушоглу напомнил о военном сотрудничестве Баку и Анкары.
"Если Азербайджан хочет решить проблему армянской оккупации на поле боя, мы будем поддерживать Баку", – заверил турецкий министр.
Он также добавил, что Анкара систематически поддерживает Украину в вопросе незаконной российской аннексии Крыма и Грузию – касательно Абхазии и Южной Осетии.
"Точно так же поддерживаем и Азербайджан", – резюмировал Мевлют Чавушоглу.
Напомним, накануне Министерство обороны Армении сообщило о боевом столкновении с ВВС Турции в небе Нагорного Карабаха, в результате чего был сбит армянский Су-25. В Баку и Анкаре это отрицают.
Как сообщалось, лидеры Армении и Азербайджана выступили против возвращения за стол переговоров, несмотря на все призывы международного сообщества.
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