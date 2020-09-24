В КНДР убили чиновника из Южной Кореи: подробности конфликта

В Северной Корее впервые с 2008 года застрелили гражданина Юга

На Корейском полуострове, где зреет угроза новой полномасштабной войны, произошла новая эскалация – в начале этой недели в КНДР был убит чиновник из Южной Кореи.

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Ссылаясь на данные южнокорейского Министерства обороны, 24 сентября агентство Yonhap сообщило, что обнаружив мужчину в своих водах, пограничники Северной Кореи убили его и уничтожили тело.

"Наши военные решительно осуждают такой акт жестокости и требуют от Севера дать объяснение и наказать виновных", – заявили в Сеуле.

По данным разведки, инцидент произошел 21 сентября у острова Енпхендо, расположенного на границе двух Корей, к которому делегация чиновников прибыла на инспекционном катере.

47-летний секретарь Министерства океанов и рыболовства Южной Кореи спрыгнул в воду и, вероятно, мог предпринять попытку дезертировать, после чего был убит. Об исчезновении чиновника сообщили его коллеги, когда тот не пришел на обед.

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Сеул подчеркнул, что вся ответственность за инцидент лежит на Пхеньяне.

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Стоит отметить, что в КНДР впервые с июля 2008 года застрелили гражданина Южной Кореи.

Напомним, в июне по приказу сестры лидера КНДР Ким Е Чжон в городе Кэсон был уничтожен межкорейский офис связи. А с 9 июня Пхеньян заблокировал все линии связи с Сеулом.

Несмотря на это, мы писали об уступках, на которые позже Южная Корея пошла северным соседям.

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