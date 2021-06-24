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"Обстрел" эсминца: в Британии заявили, что им не помешают ходить у берегов Крыма

24 июня 2021 13:16

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Власти Британии не удивлены дезинформацией РФ о якобы обстреле их эсминца – говорят, что это было предсказуемо

После инцидента с британским эсминцем в Черном море министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что флоту страны не помешают ходить у берегов оккупированного Россией Крыма.

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Об этом он сказал в интервью The Times.

Уоллес подчеркнул, что королевский флот всегда будет соблюдать международное морское право.

"Королевский флот всегда будет соблюдать международное морское право и ему не будет оказано препятствий в мирном переходе", – подчеркнул министр.

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Глава МИД Британии Доминик Рааб считает, что то, как РФ описывала происходящее у берегов Крыма – "предсказуемо неправильное".

"Корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через территориальные воды Украины. Мы делали это в соответствии с международным правом", - заявил он.

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Однако, по словам чиновников, Британия не удивлена и наблюдает такую ситуацию регулярно.

"Дезинформация – это то, что приходит и уходит с Россией. Это то, что мы наблюдаем регулярно. Мы не удивлены этим, мы готовы к этому", - заверил Уоллес.

Напомним, в России заявили, что британский эсминец Defender нарушил "их" границу возле мыса Фиолент у оккупированного Крыма и РФ якобы открыла предупредительную стрельбу по судну. Однако это оказалось враньем – в военном ведомстве Великобритании заявили, что никакой стрельбы не было.

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Свидетель, который был на эсминце, рассказал, что к кораблю вплотную приближалось российское судно. Экипажу угрожали: если они не сменят курс, по ним откроют огонь.

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