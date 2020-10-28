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Обстрел города Барда: число погибших и раненых резко возросло

28 октября, 14:30

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Генпрокуратура Азербайджана заявила почти о сотне жертв и пострадавших

Число жертв обстрела города Барда в Азербайджане значительно возросло. Генпрокуратура Республики подтвердила гибель 21 человека, еще более 70 получили ранения.

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Об этом Генпрокуратура Азербайджана сообщает на своей официальной странице.

Ударам подверглась густонаселенная часть города, где расположены объекты торговли и медицинские учреждения. Так, пострадали центральная больница, городская поликлиника, диагностический центр (больница), новый базар и центральный рынок, пожарная станция, 9-этажный жилой дом, центральный проспект и парк Победы.

Видео: Haber Global / Reuters

Напомним, в Армении ранее назвали ложью заявления Азербайджана об обстреле этого города.

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Ранее генпрокуратура Азербайджана заявила о гибели 14 человек и ранении еще 40. Город Барда находится недалеко от Нагорного Карабаха, где продолжаются боевые действия.

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Напомним, Ереван заявил, что азербайджанские военные обстреляли город Шуши в Нагорном Карабахе. В результате погиб один мирный житель и еще двое были ранены.

Более детально читайте в материале "Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления".

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан жертвы карабах раненые обстрелы барда

Источник: Сегодня

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