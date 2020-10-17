Обстрел в Азербайджане. Количество погибших и пострадавших увеличилось

Количество погибших в результате ракетного обстрела города Гянджа в Азербайджане увеличилось до 13, еще 52 человека ранены.
Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.
Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы, на местах попадания ракет разбирают завалы.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил, что обстрел Гянджи – это военное преступление, и пообещал ответ на поле боя: "Виновники понесут наказание".
Как известно, в Гянджу попали две ракеты, обе в жилые кварталы. Всего пострадали около 20 домов, еще четыре-пять полностью разрушены.
Напомним, это уже не первый обстрел города Гянджа. Недавно армянские вооруженные силы совершили ракетный и артиллерийский обстрел города. В результате погибли 10 человек.
Также сообщалось, что из-за военных действий Нагорный Карабах покидают местные жители.
Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах
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