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Обстрел в Азербайджане. Количество погибших и пострадавших увеличилось

17 октября, 10:22

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Президент страны заявил, что этот обстрел - военное преступление

Количество погибших в результате ракетного обстрела города Гянджа в Азербайджане увеличилось до 13, еще 52 человека ранены.

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Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы, на местах попадания ракет разбирают завалы.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил, что обстрел Гянджи – это военное преступление, и пообещал ответ на поле боя: "Виновники понесут наказание".

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Как известно, в Гянджу попали две ракеты, обе в жилые кварталы. Всего пострадали около 20 домов, еще четыре-пять полностью разрушены.

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Напомним, это уже не первый обстрел города Гянджа. Недавно армянские вооруженные силы совершили ракетный и артиллерийский обстрел города. В результате погибли 10 человек.

Также сообщалось, что из-за военных действий Нагорный Карабах покидают местные жители.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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