Обвиняют в "обстрелах мирного населения". В "ЛНР" попросили Протасевича у Беларуси

Сейчас якобы проводятся "следственные действия" по факту участия Протасевича "в террористических организациях"

Романа Протасевича попросила передать так называемая "Генпрокуратура ЛНР"

В так называемой "Генпрокуратуре ЛНР" якобы проводят "расследование" с участием задержанного в Минске оппозиционера Романа Протасевича. Они хотят, чтобы его Беларусь передала для "следственных действий".

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Об этом заявила представитель так называемой "Генпрокуратуры ЛНР" Инна Семенова, передают "Новости Донбасса".

В ходе "расследования" якобы установили "причастность Протасевича к обстрелам мирного населения Донбасса и уничтожению гражданской инфраструктуры".

Семенова также добавила, что сейчас якобы проводятся "следственные действия" по факту участия Протасевича "в террористических организациях", которой там называют "Азов".

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В "Генпрокуратуре ЛНР" считают, что Протасевич якобы был заместителем командира связи второй ударно-штурмовой роты батальона.

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Как уже сообщалось, 23 мая белорусские власти, угрожая истребителем, вынудили сесть в Минске пассажирский самолет Ryanair, после чего задержали Протасевича и его девушку-россиянку. В связи с этим ЕС уже запретил самолетам европейских авиакомпаний пересекать белорусское воздушное пространство и закрыл небо для "Белавиа".

Новости "Сегодня" писали, что появилось пугающее видео с Протасевичем. На лице оппозиционера были видны синяки, ссадины и царапины, а его пальцы были сжаты в "замок".

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