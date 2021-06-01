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Обвиняют в "обстрелах мирного населения". В "ЛНР" попросили Протасевича у Беларуси

1 июня, 16:38

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Сейчас якобы проводятся "следственные действия" по факту участия Протасевича "в террористических организациях"

Романа Протасевича попросила передать так называемая "Генпрокуратура ЛНР"

Романа Протасевича попросила передать так называемая "Генпрокуратура ЛНР"

В так называемой "Генпрокуратуре ЛНР" якобы проводят "расследование" с участием задержанного в Минске оппозиционера Романа Протасевича. Они хотят, чтобы его Беларусь передала для "следственных действий".

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Об этом заявила представитель так называемой "Генпрокуратуры ЛНР" Инна Семенова, передают "Новости Донбасса".

В ходе "расследования" якобы установили "причастность Протасевича к обстрелам мирного населения Донбасса и уничтожению гражданской инфраструктуры".

Семенова также добавила, что сейчас якобы проводятся "следственные действия" по факту участия Протасевича "в террористических организациях", которой там называют "Азов".

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Фото: коллаж "Сегодня"

В "Генпрокуратуре ЛНР" считают, что Протасевич якобы был заместителем командира связи второй ударно-штурмовой роты батальона.

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Как уже сообщалось, 23 мая белорусские власти, угрожая истребителем, вынудили сесть в Минске пассажирский самолет Ryanair, после чего задержали Протасевича и его девушку-россиянку. В связи с этим ЕС уже запретил самолетам европейских авиакомпаний пересекать белорусское воздушное пространство и закрыл небо для "Белавиа".

Новости "Сегодня" писали, что появилось пугающее видео с Протасевичем. На лице оппозиционера были видны синяки, ссадины и царапины, а его пальцы были сжаты в "замок".

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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