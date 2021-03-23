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Очень опасная комбинация: число смертей от COVID-19 растет по всему миру

23 марта, 04:23

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Росту заражений способствуют низкий уровень вакцинации и усталость от ограничений

В Европе и других регионах растет количество новых заражений коронавирусом, кроме того, впервые за последние полтора месяца возросли недельные показатели смертности от COVID-19.

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Об этом сообщила главный эксперт ВОЗ по реагированию на COVID-19 Мария Ван Керкхове, передает DW.

По оценке ВОЗ, к росту заражений привели низкий уровень вакцинации и усталость людей от ограничений, связанных с пандемией, рост случаев инфицирования в Европе также обусловлен более заразными вариантами вируса.

"Это очень опасная комбинация", – подчеркнула Ван Керкхове.

Число заражений по всему миру, по данным ВОЗ, выросло на 8%, причем в Европе рост составил 12%, тогда как в Америке и Африке наблюдается небольшой спад.

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Напомним, по словам главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, наиболее уязвимыми к заболеванию COVID-19 остаются люди преклонного возраста.

Мы также сообщали, что в Украине обнаружена новая мутация коронавируса, еще опаснее и агрессивнее.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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смерть ВОЗ смертность коронавирус
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