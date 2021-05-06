Очередной рекорд и третья волна эпидемии. Как тушат COVID-пожар в Индии

Эпидемия расползается из Индии и в соседние страны – Непал рискует столкнуться с еще более тяжелой ситуацией из-за коронавируса

Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

В Индии зафиксировали очередные рекорды заболеваемости и смертности от коронавируса, а сама эпидемия перекинулась на соседний Непал – длинная граница двух стран больше похожа на решето, чем на государственный кордон.

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И пока врачи в самой Индии пугают новыми мутациями и третьей волной эпидемии, в США заинтересовались широко распространившимся штаммом инфекции.

Новости "Сегодня" разбираются, что происходит в охваченной эпидемией стране.

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В Индии зарегистрировали сразу два новых коронавирусных антирекорда – как по новым случаям заболевания коронавирусом, так и по количеству погибших из-за последствий болезни.

По данным Минздрава, за минувшие сутки болезнь обнаружили у 412 262 человек, этой лишь второй раз в истории, когда количество заболевших в одной стране перевалило за 400 тыс. Предыдущий раз тоже был в Индии на прошлой неделе. Теперь общее число COVID-инфицированных в стране превышает 21 миллион.

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Кроме того, за 24 часа в Индии скончались 3 980 человек с коронавирусом. Прежде еще нигде за сутки столько людей не умирало, но в действительности этот показатель может быть еще выше. Всего жертвами инфекции или сопутствующих заболеваний стали более 230 тыс. индийцев.

За все время пандемии в этой стране выздоровели уже более 17,2 млн человек.

Лидерами по числу заболевших за сутки являются штаты Махараштра (57,6 тыс.), Карнатака (50,1 тыс.), Керала (41,9 тыс.), Уттар-Прадеш (31,1 тыс.) и Тамилнад (23,3 тыс.).

Фото: REUTERS/Rupak De Chowdhuri

Третья волна неизбежна

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Индийские здравоохранительные эксперты констатировали, что причиной второй волны эпидемии стало распространение мутации коронавируса, поэтому третья волна COVID-19 неизбежна.

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Как сообщает The Guardian, об этом заявил главный научный советник правительства Индии Виджай Рагхаван.

При этом четкие сроки начала нового всплеска заболеваемости он назвать не сумел.

По словам Рагхавана, правительство не ожидало такой тяжести второй волны, но в будущем в стране могут появиться новые мутации коронаируса – еще более устойчивые к вакцинам и легче передаваемые.

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На этом фоне даже после того, как страна выйдет на плато заболеваемости, необходимо соблюдать строгий надзор и карантинные меры безопасности.

Америка заинтересовалась мутацией

В США индийскую мутацию коронавируса и ее разновидности признали "вариантами, вызывающими интерес".

Об этом сообщили на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

В список попал как "основной" штамм B.1.617, так и произошедшие от него B.1.617.1, B.1.617.2, B.1.617.3.

Предполагается, что имеющаяся в них мутация упрощает передачу вируса, вызывает более тяжелое течение заболевания или снижает эффективность вакцины.

Вариант B.1.617 является самым распространенным в Индии. Также его обнаружили в Великобритании и Израиле, а в США даже была открыта разновидность сразу с двумя мутациями.

Директор Национального центра по контролю за заболеваниями Индии Суджит Сингх заявил о том, что рост числа новых случаев COVID-19 в некоторых штатах страны последние 1,5 месяца показывает корреляцию с распространением мутации B.1.617.

Кроме индийских штаммов в CDC вызывают интерес британская (B.1.1.7), бразильская (P.1), южноафриканская (B.1351) и две калифорнийские (B.1.427 и B.1.429) мутации.

Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Эпидемия перекинулась на соседей

Соседний с Индией Непал обратился к международному сообществу с просьбой помочь сдержать надвигающуюся эпидемию.

Ссылаясь на данные Красного Креста и Красного Полумесяца, CNN сообщает, на минувших выходные 44% всех тестов на COVID оказались положительными, а 6 мая в стране сообщили о новом рекорде – 8605 заболевших за сутки.

"Ситуация ухудшается день ото дня. В будущем она может выйти из-под контроля", – предупредил на этой неделе пресс-секретарь Министерства здравоохранения и народонаселения д-р Самир Адхикари.

На этом фоне премьер-министр страны Шарма Оли попросил у международного сообщества поделиться вакцинами.

Происходящее напоминает Индию в начале нынешней волны эпидемии. Разница лишь в том, что в Непале гораздо медленнее идет вакцинация населения, значительно меньше медиков на душу населения, а сама система здравоохранения куда слабее.

В сложившейся ситуации многие винят Индию – страны имеют 1,7 тыс. км общей границы, для пересечения которой непальцам даже не надо предъявлять удостоверяющие личность документі, а многие из них активно ведут в соседнем государстве бизнес.

В связи с этим сейчас из 25 пограничных пунктов работают только 13, а в ряде регионов, включая столице Катманду, объявили режим изоляции.

Напомним, что на фоне ужасающей ситуации с пандемией в Индии разрешили лечить COVID-больных "коктейлем антител" – смесью синтетических копий антител, вырабатываемых человеком после заболевания COVID-19.

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