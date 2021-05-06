Один из обвиняемых в покушении на Лукашенко попросил убежища в Украине

Оппозиционер считает, что его включили в список фигурантов дела для продвижения "украинского следа", поскольку его семья живет в Украине

/ Фото: Радио "Свобода"

Один из девяти обвиняемых по делу о покушении на убийство Александра Лукашенко, председатель Могилевской областной организации партии "Белорусский народный фронт" Виталий Макаренко, обратился в Государственную миграционную службу Украины с просьбой о предоставлении ему статуса беженца или дополнительной защиты.

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Об этом сообщает "Радио Свобода".

Известно, что в Украине живет семья Макаренко, а сам он имеет вид на жительство в нашей стране.

"Вид на жительство позволяет мне находиться в Украине, а статус беженца защищает от выдачи власти Лукашенко, которая уже предоставила мне статус обвиняемого в так называемом перевороте и покушении на Лукашенко, кроме того, уже заочно арестовали и сообщили, что будут просить об экстрадиции", – рассказал он.

Макаренко хочет обратиться в Офис генпрокурора Украины, чтобы сообщить о политических мотивах уголовного дела против него в Беларуси и ходатайствовать о невыдаче, а также получить информацию о запросе на экстрадицию.

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"Дело явно политическое и сфальсифицированное. Даже не знаю, что белорусская сторона может написать в запросе. Мне было бы интересно его прочитать, потому что я не предпринимал никаких действий, которые можно квалифицировать как заговор или покушение", – сказал Макаренко.

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Он не исключает, что его включили в список фигурантов дела для продвижения "украинского следа".

"Сейчас такие конфронтационные отношения с Украиной... И потому, что больший период времени я провел в Украине, моя семья живет здесь, видимо, хотели продвинуть украинский след. Иначе, я не понимаю, зачем я им нужен", - отметил оппозиционер.

Напомним, 17 апреля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что исчезнувшие в Москве белорусские оппозиционеры готовили на него и его детей покушение при содействии спецслужб США, а один из них якобы ездил для консультаций по этому поводу в Польшу.

Согласно очередным откровениям Лукашенко, Соединенные Штаты планировали покушение на него, чтобы захватить власть в Беларуси, ввести туда войска НАТО, а затем напасть на Россию.