Одним абзацем. Армения и Азербайджан – одиннадцатый день войны за Нагорный Карабах

День запомнился заявлениями о необходимости перегоров, но не готовностью к ним

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном продолжается уже почти две недели. Одиннадцатый день противостояний, 7 октября, запомнился неоднозначными заявлениями и переговорами. Президент России Путин высказал позицию по конфликту, а президент Азербайджана заговорил о переговорах.

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Что произошло в среду, 7 октября

Президент России Владимир Путин прокомментировал конфликт в Карабахе. Подтвердив, что он находится в постоянном контакте с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Путин назвал происходящее в Карабахе "трагедией". "Что же касается исполнения Россией своих договорных обязательств в рамках этого договора, то мы всегда исполняли, исполняем и будем исполнять свои обязательства", – заявил Путин. Что немаловажно, он отметил, что боевые действия ведутся "не на территории Армении". В то же время пресс-служба президента Азербайджана сообщила, что президенты Азербайджана и России обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов к переговорам, когда закончится острая фаза конфликта. Появились комментарии по поводу сообщения том, что Армения готова к взаимным уступкам по Карабаху, прозвучавшему накануне. Депутат парламента Армении Микаэл Золян в эфире Украина24 заявил, что Азербайджан пока не готов решать вопросы переговорами.

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