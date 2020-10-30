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Одним абзацем. Что происходило ночью в Нагорном Карабахе

30 октября, 07:06

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Конфликт между Арменией и Азербайджаном обостряется

Для решения нагорно-карабахского конфликта Армения и Азербайджан подписали три соглашения о прекращении огня, однако все они были расторгнуты вскоре после вступления в силу. Ежедневно конфликт между Баку и Ереваном обостряется, стороны обвиняют друг друга в открытии огня.

Что происходило в Нагорном Карабахе ночью 30 октября

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В Нагорном Карабахе заявили, что азербайджанская армия находится всего в 5 километрах от города Шуша. Турция в очередной раз заявила о своей полной поддержке Азербайджана, а президент России Владимир Путин призвал Стамбул принять активное участие в переговорах по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. В то же время в ЕС заявили, что эскалация конфликта является неприемлемой и стороны должны немедленно сесть за стол переговоров. Для оказания гуманитарной помощи Нагорному Карабаху Германия выделит два миллиона евро. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Армению и Азербайджан прекратить боевые действия без каких-либо предварительных условий. Он также отметил, что зимой Нагорный Карабах может столкнуться с проблемами с поставками продуктов питания.

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Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения нагорный карабах
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