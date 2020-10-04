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Одним абзацем. Что происходило в Беларуси 4 октября

4 октября, 20:43

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Гродно задержали 13-летнюю девочку

В Беларуси с 9 августа не прекращаются протесты против фальсификаций на выборах президента в пользу Александра Лукашенко.

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Как прошло воскресенье, 4 октября:

В столице Беларуси Минске прошла очередная акция протеста, участники которой вышли в поддержку политзаключенных. По последним данным, в ней приняли участие десятки тысяч человек. В то же время с раннего утра в центр города начали стягивать технику для разгона массовых акций, в том числе водометы, автозаки и бронетранспортеры. В Минске закрыли центральные станции метро и не работали многие торговые комплексы и заведения общепита, где протестующие неоднократно пытались укрыться от омоновцев. Днем начали появляться сообщения о первых задержаниях – в частности возле стелы Победы в центре Минска, где собралось довольно много протестующих. Также задержания происходили на акции протеста в Бресте. Милиция применила водометы против мирного протеста в Минске у ТЦ "Галерея" и на проспекте Машерова, где один из водометов сломался и начал выпускать воду вверх, обливая самих омоновцев. Не обошлось и без задержаний представителей прессы: в Минске задержали фотографа Дарью Сапранецкую, в Могилеве – журналиста БелаПАН Алеся Асипцова, в Бресте – главного редактора издания "Бинокль" Ксению Петрович. В Гродно задержали, но потом отпустили журналистов TUT.BY и газеты "Народная Воля" Ольгу Комягину и Катерину Гордееву. В Гродно же милиционеры отличились тем, что распылили газ в лицо 13-летней девочке, когда задерживали ее вместе с отцом, позже девочку из отделения милиции забрала ее мать. В Витебске на акцию протеста вышло несколько сотен человек, силовики применяли против протестующих газ. Всего во время акций протеста в десяти городах Беларуси в воскресенье задержали более 100 человек, среди которых – 12 журналистов.

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Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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протесты Беларусь задержание водометы
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