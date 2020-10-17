Одним абзацем. Еще одна ночь войны в Нагорном Карабахе

Война в Нагорном Карабахе длится уже несколько недель. Несмотря на то, что Армения и Азербайджан договорились о временном перемирии, военные действия не прекращаются, и страдает от этого в основном мирное население региона.

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Что происходило в Нагорном Карабахе ночью 17 октября:

В регионе не прекращаются ужесточенные бои. В частности, на южном фланге в Нагорном Карабахе, на границе с Ираном, азербайджанская армия и "армия обороны Арцаха" применяли артиллерию, беспилотники и авиацию. Пока идут военные действия, противоборствующие стороны продолжают говорить о потерях друг друга. К примеру, Армения заявила о том, что ее военные зафиксировали полеты азербайджанских беспилотников и сбили их. Азербайджан, в свою очередь, опроверг эту информацию. Из-за конфликта в Карабахе больше всего страдают мирные люди – вечером в Азербайджане под обстрел снова попал город Гянджа. По словам помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, в результате этого обстрела погибли более 10 гражданских, около 40 – ранены.

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