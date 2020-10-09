Українська
$ 28,28
33,28
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Одним абзацем. Еще одна ночь войны за Нагорный Карабах

9 октября, 07:11

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

В Армении из-за ситуации ужесточили условия военного положения

Между Азербайджаном и Арменией уже почти две недели идут военные действия за установление контроля над Нагорным Карабахом.

Реклама

Что происходило в регионе ночью 9 октября:

В регионе продолжаются ужесточенные бои, а стороны сообщают о немалых потерях противника. Свои потери, к слову, и Армения, и Азербайджан отрицают. Тем временем из-за конфликта в Армении ужесточили условия военного положения. Теперь в стране запрещено критиковать решения и действия руководства. Контролировать выполнения правил будет полиция. Кроме того, в конфликт понемногу начинает вмешиваться Россия. В частности, Владимир Путин пригласил в Москву министров иностранных дел Армении и Азербайджана для переговоров по Нагорному Карабаху. Эта встреча должна пройти сегодня, 9 октября, в Москве.

В тренде
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)

Напомним, ранее в Иране заявили, что возобновление боевых действий между Азербайджаном и Арменией может перерасти в масштабную региональную войну.

Реклама

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Азербайджан Армения война нагорный карабах бои
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)Другие страны
Азербайджан обратился к Раде из-за слов Кивы о
Азербайджан обратился к Раде из-за слов Кивы о "войне Армении с Турцией"Политика
Армения заявила, что готова к российским миротворцам в Карабахе. В России ответили
Армения заявила, что готова к российским миротворцам в Карабахе. В России ответилиДругие страны
Одним абзацем. Армения и Азербайджан – одиннадцатый день войны за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Армения и Азербайджан – одиннадцатый день войны за Нагорный КарабахДругие страны
Одним абзацем. Как прошла седьмая ночь боев за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Как прошла седьмая ночь боев за Нагорный КарабахДругие страны
Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробности
Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробностиДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять