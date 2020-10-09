Одним абзацем. Еще одна ночь войны за Нагорный Карабах

Между Азербайджаном и Арменией уже почти две недели идут военные действия за установление контроля над Нагорным Карабахом.

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Что происходило в регионе ночью 9 октября:

В регионе продолжаются ужесточенные бои, а стороны сообщают о немалых потерях противника. Свои потери, к слову, и Армения, и Азербайджан отрицают. Тем временем из-за конфликта в Армении ужесточили условия военного положения. Теперь в стране запрещено критиковать решения и действия руководства. Контролировать выполнения правил будет полиция. Кроме того, в конфликт понемногу начинает вмешиваться Россия. В частности, Владимир Путин пригласил в Москву министров иностранных дел Армении и Азербайджана для переговоров по Нагорному Карабаху. Эта встреча должна пройти сегодня, 9 октября, в Москве.

Напомним, ранее в Иране заявили, что возобновление боевых действий между Азербайджаном и Арменией может перерасти в масштабную региональную войну.

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Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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