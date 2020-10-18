Одним абзацем. Еще одно сорванное перемирие в Нагорном Карабахе

Стороны грозятся пойти дальше в своих действиях по отношению к врагам

Новое перемирие в Нагорном Карабахе не продержалось и суток. Стороны не только не прекратили боевых действий, но и грозятся всячески подогревать конфликт.

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Вслед за Арменией и Азербайджан обвинил врага в срыве перемирия. Баку заявил, что Армения пошла в наступление в Нагорном Карабахе на Агдеринском, Физулинском, Гадрутском и Джебраильском направлениях, и пригрозил новым обострением боевых действий. В ответ Армения опубликовала видео, на котором якобы зафиксированы нарушения с азербайджанской стороны. Азербайджан заявил о том, что сбил армянский штурмовик Су-25, также отчитался о занятии новых позиций в Нагорном Карабахе и взятии под контроль Худаферинского моста. Армения заявляет, что Степанакерт снова подвергся обстрелу. Турция тем временем обвинила страны Минского договора – США, Россию и Францию – в поставках оружия Армении, а также подчеркнула свою поддержку Азербайджана. Генсек ООН осудил обстрелы, в которых гибнут мирные жители, а конфликтующие стороны в том, что не могут прекратить огонь. Но Армения заявила, что готова пойти дальше и признать независимость Нагорного Карабаха. Мол, не признавали только для того, чтобы не подогревать конфликт, но если Азербайджан продолжит стрелять, то причин для непризнания не останется.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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