Одним абзацем. Как прошел день протестов в Грузии

В Грузии 31 октября прошли парламентские выборы, на которых, согласно официальным данным, победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 48% голосов. Оппозиционные силы не согласились с такими результатами, заявив о масштабных фальсификациях, и объявили протесты по всей стране.

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Как прошло воскресенье, 8 ноября

Грузинская оппозиция 8 ноября провела в центре Тбилиси на проспекте Руставели очередную акцию протеста, на которой озвучила ультиматум властям (справедливые выборы, отставка главы ЦИК и освобождение политзаключенных). Правящей партии дали время до 20:00, чтобы заявить о готовности начать переговоры по выдвинутым пунктам. Также протесты проходили у здания Центральной избирательной комиссии Грузии. В Батуми протестующие установили палатки у Дома правительства Аджарии. Вечером около 18:00 полиция после перепалки с протестующими у ограждения Центризбиркома в Тбилиси применила против них водометы и слезоточивый газ. После этого несколько тысяч человек, в том числе лидеры оппозиции, направились в сторону ЦИК с проспекта Руставели, и объявили о бессрочном пикете и что планируют блокировать избирательную администрацию до тех пор, пока не будут назначены новые выборы. Лидеры оппозиционных партий и их сторонники заявили, что не планируют расходиться и намерены установить во дворе Центральной избирательной комиссии Грузии палатки. Поздно вечером полиция повторно применила водометы против демонстрантов, собравшихся у здания ЦИК, в результате пострадали по меньшей мере два человека.

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