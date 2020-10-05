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Одним абзацем. Как прошел девятый день войны за Нагорный Карабах

5 октября, 21:55

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Азербайджан взял под контроль несколько сел, а Армения открестилась от обстрелов города за пределами Карабаха

Идет вторая неделя противостояния в Нагорном Карабахе. Азербайджан заявляет об успешном наступлении в то время, как поддерживаемые Арменией силы в Карабахе сообщили о "стратегическом" отступлении с некоторых позиций.

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Что произошло 5 октября

Армения и Азербайджан озвучили потери среди мирных жителей. Со стороны Азербайджана – 25 погибших и 115 раненых, со стороны Армении и Карабаха – 21 погибший и 84 раненых. Военные потери, как и раньше, не афишируют, но хвастаются уничтоженной техникой противника. Армения открестилась от обстрела ГЭС в Азербайджане. В то же время Азербайджан обвинил Армению еще в двух обстрелах городов за пределами Нагорного Карабаха. Также объявил, что установил контроль над тремя селами и несколькими стратегическими высотами. Президент Турции заявил, что готов всеми ресурсами помогать Азербайджану, и обвинил страны Минской группы в том, что конфликт не был разрешен за 30 лет. В то же время Алиев говорит, что у него прекрасные отношения с Россией, хотя Армения пытается ее склонить на свою сторону. Лавров заявил, что готов говорить с обеими странами, чтобы прекратить боевые действия. Сын премьера Армении вступил в армию, а военные попросили всех, кто отслужил в прошлом году, вернуться на службу. Продолжается битва пропаганды.

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Азербайджан Армения война нагорный карабах

Источник: Сегодня

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