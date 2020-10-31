Одним абзацем. Как прошел еще один день противостояния в Нагорном Карабахе

Военное обострение в Нагорном Карабахе не прекращается уже больше месяца, несмотря на то что стороны периодически заключают перемирие. Азербайджан и Армения каждый день обмениваются обвинениями в нарушениях – сегодня речь шла о применении запрещенного фосфорного оружия.

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Что происходило в субботу, 31 октября.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой "обеспечить безопасность" страны – Россия пообещала помочь, если война перейдет на территорию Армении. В субботу Армения обвинила Азербайджан в применении боеприпасов с белым фосфором в Нагорном Карабахе – якобы армия противника поджигает с его помощью леса, расположенные рядом с гражданскими поселениями. В Минобороны Азербайджана все опровергли, а позже заявили, что это армянские военные перебрасывают грузы с фосфорными боеприпасами в Ходжавендский район в Нагорном Карабахе. Ереван, разумеется, эту информацию не подтвердил. На этом обвинения не закончились: Армения заявила, что Азербайджан обстрелял город Мартуни за пределами Нагорного Карабаха – Азербайджан назвал это враньем и провокацией. Азербайджан утверждает, что взял под контроль месторождение золота в Нагорном Карабахе. Также от Минобороны Азербайджана поступила информация, что бои в зоне конфликта шли в субботу в трех направлениях: Агдеринском, Ходжавендском и Губадлинском. Помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США поддерживают идею размещения миротворческих сил скандинавских стран в Нагорном Карабахе.

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Напомним, Европейский Союз выделил 400 тысяч евро гуманитарной помощи населению, пострадавшему в нагорно-карабахском конфликте между Арменией и Азербайджаном.

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