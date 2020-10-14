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Одним абзацем. Как прошел еще один день войны в Нагорном Карабахе

14 октября, 23:32

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Из-за конфликта в регионе страдает мирное население

В Нагорном Карабахе уже почти три недели идут военные действия между Арменией и Азербайджаном. Несмотря на то, что стороны договорились о перемирии, его там сейчас и близко нет.

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Что происходило в регионе 14 октября:

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Армения и Азербайджан продолжают обвинять друг друга в обстрелах позиций. В частности, в Минобороны Азербайджана заявили, что вооруженные силы Армении атаковали позиции азербайджанской армии в некоторых направлениях фронта и были отбиты с потерями. В частности, под интенсивный ракетный и артиллерийский обстрел с армянской стороны попала сельская школа в Тертерском районе, ранения получили несколько человек. Армения, в свою очередь, сообщила, что азербайджанские военные применили авиацию и нанесли удары по мирным поселениям. Тем временем мир наблюдает за событиями в Нагорном Карабахе. В частности, Соединенные Штаты Америки заявили, что они по-прежнему привержены оказанию помощи Азербайджану и Армении в достижении мирного и устойчивого урегулирования конфликта. При этом госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что у них есть информация, что Турция обеспечивает подкрепление Азербайджану в конфликте. В связи с этим Штаты призвали Турцию не вмешиваться в эту войну.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения нагорный карабах раненые обстрелы
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