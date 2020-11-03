Одним абзацем. Как прошел еще один день войны в Нагорном Карабахе

Конфликт в Нагорном Карабахе обостряется, под контроль Баку перешли еще 8 населенных пунктов

Более месяца в Нагорном Карабахе продолжаются военные действия между Арменией и Азербайджаном. Несмотря на ранее достигнутые договоренности, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

Что происходило в Нагорном Карабахе 2 ноября

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Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе под контроль Баку перешли еще восемь населенных пунктов. Объединенный армянский инфоцентр сообщил, что в Карабахе противник потерял более 7 тысяч человек, сбиты 250 беспилотников, 40 боевых самолетов и вертолетов, а также уничтожены 675 танков и других единиц бронетехники. В Баку эти заявления Еревана опровергают. В Министерстве обороны Армении заявили, что азербайджанские военные обстреляли село Давид-Бек Капанского района. В результате обстрела один мирный житель погиб, еще двое ранены.

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