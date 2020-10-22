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Одним абзацем. Как прошел еще один день войны за Нагорный Карабах

22 октября, 21:45

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Военные действия в регионе не прекращаются

Конфликт в Нагорном Карабахе, который начался еще 27 сентября, продолжается до сих пор. Силы Азербайджана и Армении ведут ужесточенные бои, а страдает от этого мирное население региона. Не улучшают ситуацию и попытки ввести в Карабахе режим прекращения огня.

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Что происходило в регионе сегодня, 22 октября:

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Противоборствующие стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах и говорят о потерях противника. В частности, утром в Баку заявили, что территория Азербайджана подверглась ракетному обстрелу. В Минобороны Армении это назвали "циничной ложью". Кроме того, ближе к вечеру президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что его армия полностью перекрыла границу Нагорного Карабаха с Ираном. Но Армения тоже опровергла эту информацию. Тем временем не утихают разговоры об вмешательстве в конфликт России – премьер-министр Армении Никол Пашинян снова сообщил, что его странане против ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах. Пока идет война, в регионе усложняется ситуация с коронавирусом. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что боевые действия в Нагорном Карабахе спровоцировали резкий рост заболеваемости COVID-19, а бегство населения из зоны боевых действий усугубляет и без того опасную ситуацию в области здравоохранения.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения война нагорный карабах день
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