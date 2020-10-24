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Одним абзацем. Как прошел еще один день войны за Нагорный Карабах

24 октября, 23:26

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Армения и Азербайджан продолжают обмениваться обвинениями в нарушении перемирия

В Нагорном Карабахе почти месяц продолжаются боевые действия между Азербайджаном и Арменией, которая поддерживает непризнанную "Нагорно-Карабахскую республику". Оба заключенных между сторонами конфликта перемирия не остановили стрельбу.

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Что происходило в субботу, 24 октября.

Азербайджан заявил, что войска Армении обстреливают азербайджанские позиции из стрелкового оружия, минометов и пушек, а также обвинил Армению в ракетном и артиллерийском обстрелах Лачинского и Губадлинского районов. В Минобороны Армении, в свою очередь, сообщили, что на всех направлениях линии фронта ведутся боевые действия. Азербайджанская сторона уверяет, что в Нагорном Карабахе был уничтожен боевой самолет армянских ВВС. Ереван же отрицает эту информацию. Турция открыто поддерживает Азербайджан в этом конфликте – ее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, что Анкара продолжит оказывать поддержку Баку. Генпрокуратура Азербайджана сообщила об увеличении числа погибших среди гражданского населения до 65 человек, ранены 297 мирных жителей. Также в Азербайджане сообщили о смерти 13-летнего гражданина России, пострадавшего неделю назад при ракетном обстреле города Гянджа. Президент Армении Армен Саркисян назвал Россию активным и надежным посредником в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

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Мы также сообщали, что глава МИД Армении Зограб Мнацаканян считает продуктивными переговоры в США по Нагорному Карабаху, которые провел Майк Помпео.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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