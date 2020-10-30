Українська
$ 28,44
33,3
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Одним абзацем. Как прошел еще один день войны за Нагорный Карабах

30 октября, 21:46

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Ереван обвинил Баку в обстреле своей территории

Больше месяца продолжаются боевые действия в Нагорном Карабахе. Армия Азербайджана подходит все ближе к "столице" непризнанной республики Степанакерту, в Женеве в очередной раз пытаются договориться о мире в регионе, а Ереван обвиняет Баку в обстреле своей территории.

Реклама

Что происходило в пятницу, 30 октября.

С утра на южном фасе фронта в Нагорном Карабахе в районе Шуши велись ожесточенные бои. Армянские военные заявили, что выбили азербайджанских диверсантов из двух сел недалеко от населенного пункта Карин Так. В ответ президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о переходе под контроль Баку еще девяти населенных пунктов в Джебраильском, Зангиланском и Губадлинском районах. После полудня в Женеве состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Ближе к вечеру стало известно, что из армянских тюрем выпускают заключенных, изъявивших желание искупить вину участием в боевых действиях в Нагорном Карабахе. Кроме того, в Ереване и Степанакерте формируют воинские подразделения из женщин, которых отправят на передовую тоже. Около полуночи по местному времени в Ереване заявили, что армия Азербайджана нанесла удар по поселку Давид-Бек (Сюникская области Армении), расположенному в километре от границы. Однако информации о жертвах и разрушениях пока нет.

В тренде
Война в Карабахе стала тотальной: на передовую идут женщины и зэки (фото)

Напомним, днем ранее армия Азербайджана вплотную подошла ко второму по величине городу Карабаха- Шуше.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Азербайджан Армения нагорный карабах карабах перемирие обстрелы мирные жители добровольцы

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Погибших едят дикие звери: война в Карабахе грозит катастрофой
Погибших едят дикие звери: война в Карабахе грозит катастрофойДругие страны
Инвестиции в обмен на Карабах: Баку сделал Еревану предложение
Инвестиции в обмен на Карабах: Баку сделал Еревану предложениеЭкономика
Алиев заявил, что армия Азербайджана полностью перекрыла границу Карабаха с Ираном
Алиев заявил, что армия Азербайджана полностью перекрыла границу Карабаха с ИраномПолитика
Конец дипломатии. Пашинян зовет армян воевать с Азербайджаном
Конец дипломатии. Пашинян зовет армян воевать с АзербайджаномДругие страны
"Статус-кво больше нет": Алиев угрожает Армении из-за Нагорного КарабахаДругие страны
В Ереване признали потерю стратегически важного города в Нагорном Карабахе
В Ереване признали потерю стратегически важного города в Нагорном КарабахеДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять