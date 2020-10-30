Одним абзацем. Как прошел еще один день войны за Нагорный Карабах

Больше месяца продолжаются боевые действия в Нагорном Карабахе. Армия Азербайджана подходит все ближе к "столице" непризнанной республики Степанакерту, в Женеве в очередной раз пытаются договориться о мире в регионе, а Ереван обвиняет Баку в обстреле своей территории.

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Что происходило в пятницу, 30 октября.

С утра на южном фасе фронта в Нагорном Карабахе в районе Шуши велись ожесточенные бои. Армянские военные заявили, что выбили азербайджанских диверсантов из двух сел недалеко от населенного пункта Карин Так. В ответ президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о переходе под контроль Баку еще девяти населенных пунктов в Джебраильском, Зангиланском и Губадлинском районах. После полудня в Женеве состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Ближе к вечеру стало известно, что из армянских тюрем выпускают заключенных, изъявивших желание искупить вину участием в боевых действиях в Нагорном Карабахе. Кроме того, в Ереване и Степанакерте формируют воинские подразделения из женщин, которых отправят на передовую тоже. Около полуночи по местному времени в Ереване заявили, что армия Азербайджана нанесла удар по поселку Давид-Бек (Сюникская области Армении), расположенному в километре от границы. Однако информации о жертвах и разрушениях пока нет.

Напомним, днем ранее армия Азербайджана вплотную подошла ко второму по величине городу Карабаха- Шуше.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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