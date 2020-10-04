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Одним абзацем. Как прошел восьмой день войны за Нагорный Карабах

4 октября, 22:46

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в обстрелах мирных жителей

После недели боевых действий власти Армении и Азербайджана требуют четких позиций и ответов от других стран, которые высказывались на тему конфликта в Нагорном Карабахе или, по непроверенной информации, были задействованы в конфликте.

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Что происходило 4 октября

Все больше обвинений звучит от Азербайджана и Армении в адрес друг друга – об обстрелах мирного населения. По заявлению Баку, с начала боевых действий 27 сентября погибли 24 мирных жителя и 111 получили ранения. Корреспонденты "Сегодня" побывали в азербайджанском городе Гянджа после обстрела – там действительно есть раненые местные жители и один погибший. Также Баку заявляет об обстрелах Мингечевира и Тертера. Обвинения в обстрелах жилых районов Азербайджан опровергает, мол, могут отличить военные цели от гражданских. В ответ Армения обвиняет Азербайджан в обстреле так называемой столицы Нагорного Карабаха Степанакерта и города Шуша, где, по заявлению, погибли четверо мирных жителей и 10 были ранены. "Власти" Нагорного Карабаха отрицают обстрел азербайджанских городов, но пригрозили, что военные действия могут выплеснуться на территорию Азербайджана. Алиев заявил, что военные заняли карабахский город Джебраил и еще девять сел. А вот Армения говорит, что азербайджанские войска бежали из села, о контроле над которым заявили накануне. Власти Армении сегодня выясняли, поставляла ли оружие в Азербайджан Беларусь и разрешала ли транзит оружия по воздуху Грузия – все опровергают. Меркель поддержала заявление лидеров стран Минской группы – президентов Дональда Трампа (США), Эммануэля Макрона (Франция) и Владимира Путина (РФ) – и призвала Армению и Азербайджан прекратить боевые действия. В то же время глава МИД РФ заявил, что Россия готова помочь Армении в урегулировании конфликта. Армения потребовала от Евросоюза четкой позиции по Нагорному Карабаху, а Азербайджан требует извинений от президента Франции, который обвинил страну в привлечении сирийских наемников.

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Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)

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Азербайджан Армения война нагорный карабах

Источник: Сегодня

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