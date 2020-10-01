Одним абзацем. Как прошла четвертая ночь войны за Нагорный Карабах

В Нагорном Карабахе уже пятый день продолжается обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Реклама

Как прошла в регионе ночь 1 октября

Противоборствующие стороны публикуют огромные цифры потерь со стороны врага, но при этом о своих умалчивают. В частности, Азербайджан утверждает, что потери Армении в сумме за этот период составили: около 200 танков и другой бронетехники; 228 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов; 30 средств ПВО; 6 командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов; 5 складов боеприпасов; более 110 автомобильной техники; 1 зенитно-ракетный комплекс С-300. Армения, в свою очередь, заявила об уничтожении 920 солдат, 166 танков, 83 беспилотников, семи вертолетов и об одном самолете азербайджанцев, а также одной зенитной установки. Пока стороны считают потери врага, от войны в Карабахе страдает мирное население – в прифронтовой зоне Азербайджана из-за конфликта закроют школы. Кроме того, в ситуацию начинает вмешиваться Россия. Россияне утверждают, что у них есть информация о переброске в зону нагорно-карабахского конфликта наемников из незаконных вооруженных формирований из Сирии и Ливии для участия в боевых действиях. Не против вмешательства РФ в конфликт и президент Франции Эммануэль Макрон – он уже обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в Нагорном Карабахе.

В тренде Одним абзацем. Третий день войны за Нагорный Карабах

Напомним, конфликт на границе Армении и Азербайджана снова вспыхнулрано утром 27 сентября. Подробности смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама