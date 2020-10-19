Одним абзацем. Как прошла еще одна ночь боев в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе продолжается конфликт между Арменией и Азербайджаном. Ужесточенные бои длятся уже несколько недель – их не остановило даже заключение двух перемирий.

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Что происходило в регионе ночью 19 октября:

Противоборствующие стороны в срывах режима прекращения огня обвиняют друг друга, но при этом сообщают о потерях противника. Свои потери, уже по традиции, они отрицают. В частности, в Минобороны Армении заявили об уничтожении азербайджанской автоколонны и бронетехники в Нагорном Карабахе из противотанковых ракетных комплексов. В Ереване утверждают, что ликвидировали в том числе и броневик Sandcat израильского производства (его используют Вооруженные силы Азербайджана). Тем временем мир пытается призвать Азербайджан и Армению решить конфликт мирным путем. Европейский союз осудил очередное нарушение перемирия в регионе, а его верховный представитель Жозеп Боррель позвонил главам МИД враждующих стран, чтобы убедить их в безоговорочном прекращении огня.

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Также напомним, что ранее Турция обвинила Россию, Соединенные Штаты и Францию в поставках Армении оружия.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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