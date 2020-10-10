Одним абзацем. Как прошла еще одна ночь войны за Нагорный Карабах

Между Азербайджаном и Арменией уже две недели идут военные действия за установление контроля над Нагорным Карабахом.

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Что происходило ночью 10 октября:

В России закончились десятичасовые переговоры глав МИД Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что стороны пришли к общему решению. Так, с 12:00 субботы, 10 октября, Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. Они обменяются военнопленными и телами военных, погибших в ходе конфликта. Отмечается, что конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. Кроме того, Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской Группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса.

Напомним, Азербайджан заявил об установлении контроля еще над девятью населенными пунктами – поселком Гадрут и рядом сел.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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