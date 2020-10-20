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Одним абзацем. Как прошла еще одна ночь войны за Нагорный Карабах

20 октября, 06:53

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

На конфликт в Нагорном Карабахе отреагировал и Совбез ООН

В Нагорном Карабахе уже несколько недель продолжаются военные действия между Азербайджаном и так называемой "армией обороны Арцаха", которую поддерживает Армения. Мирные жители региона покидают свои дома, а стороны конфликта не принимают мер для урегулирования ситуации.

Что происходило в Нагорном Карабахе ночью 20 октября

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Несмотря на перемирие, Армения и Азербайджан продолжают боевые действия в Нагорном Карабахе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Азербайджана Ильхам Алиев выразили готовность приехать в Москву для переговоров по Нагорному Карабаху. На ситуацию отреагировал и Совбез ООН. Представители стран Совета Безопасности ООН заявили, что необходимо обеспечить контроль за режимом прекращения огня. Этим может заняться как наблюдательная миссия ООН, так и миссия ОБСЕ. По информации СМИ, госсекретарь США Майк Помпео встретится с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе.

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Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения война нагорный карабах
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